2019/06/11 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس تظاهرات شعبية أمام قيادة شرطة ديالى للمطالبة باقالة قائد الشرطة اليوم الاثنين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تظاهرات أمام قيادة شرطة ديالى لإقالة قائد الشرطة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرات أمام قيادة شرطة ديالى لإقالة قائد الشرطة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرات أمام قيادة شرطة ديالى لإقالة قائد الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).