السعودية تحذر مواطنيها لهذا السبب

2019/06/11 | 10:28

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بغداد :سومر نيوز

اكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد السعودية حسين القحطاني، أن إيقاف العمل بالمناطق المفتوحة أثناء ال...

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