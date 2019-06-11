2019/06/11 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية تحذر مواطنيها لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد السعودية حسين القحطاني، أن إيقاف العمل بالمناطق المفتوحة أثناء ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية تحذر مواطنيها لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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