عمليات بغداد تنوه الى قطع للطريق المؤدية الى تقاطع

2019/06/11 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للعمليات حصل عليه موقع "الغدير"، انه" نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطريق المؤدية إلى تقاطع "المثنى - ملعب الشعب" الطريق إلى أنه سيتم قطعه من الساعة الخامسة عصرا ولغاية انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء.انتهى..م.ر

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