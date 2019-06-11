النفط يرتفع بفضل صعود الأسواق المالية وتوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج

2019/06/11 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط مقتدية بصعود الأسواق المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن أوبك وحلفائها سيُبقون على قيود الإمدادات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق الاثنين.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتا أو 1.1 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

هذا ونزلت الأسعار نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الآجلة للخام بنحو 20 بالمئة من ذرى 2019 التي سجلتها في أواخر أبريل نيسان، منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع النطاق بدأ في التأثير على استهلاك النفط.

ويقول متعاملون إن العقود الآجلة للخام ارتفعت اليوم بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة وبعد أن خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع الاقتصاد.

وعلى جانب الإنتاج، قالت روسيا أمس الاثنين إنها قد تؤيد تمديد تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير كانون الثاني، محذرة من أن أسعار النفط قد تهبط إلى 30 دولارا للبرميل إذا ضخ المنتجون نفطا أكثر من اللازم.

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