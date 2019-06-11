الخطوط الجوية العراقية تعلن عدد المسافرين على متن طائراتها خلال عطلة العيد

2019/06/11 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائراتها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للشركة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائراتها خلال أيام عيد الفطر المبارك للفترة من 1/6/2019 ولغاية 8/6/2019 بلغ 38,195 مسافراً وبواقع 502 رحلة نفذها الناقل الوطني الى مختلف وجهاته".

وأضاف البيان ان "الموسم الحالي سجل زيادة في الاعداد مقارنة مع الأعوام السابقة، ويأتي ذلك من خلال اتساع مساحة الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية لزبائنها الكرام والتي يشرف عليها بشكل مستمر وزير النقل عبد الله لعيبي فضلا عن إفتتاح الشركة لعدة وجهات جديدة مع أهمية مواصلة إطلاق العروض والاسعار التنافسية مقارنة مع باقي الشركات الأخرى".

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