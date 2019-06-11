2019/06/11 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم النعيم نيوز.

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