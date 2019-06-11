“بالفديو”.. محافظ نينوى: مهربو السكراب من المحافظة يدعون الانتماء لـ”سرايا السلام”

2019/06/11 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق كشف محافظ نينوى منصور المرعيد ،اليوم الثلاثاء، عن تورط عناصر يدعون الانتماء لسرايا السلام، بتهريب السكراب في المحافظة، فيما اشار الى تورط عناصر في كتائب الامام علي المنضوية في الحشد الشعبي بتهريب النفط في نينوى.

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