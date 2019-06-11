2019/06/11 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تود شركة الخطوط الجوية العراقية التوضيح بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي يوم الأحد 2019/6/9، حيث قام عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما إضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية الى مكان آمن واخلاءها من المسافرين حرصا منه على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية العراقية توضح حادثة الشجار في رحلتها الى باكستان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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