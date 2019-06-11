2019/06/11 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية الضرورية للتخلص من الدهون الزائدة.وكشف الخبراء عن أهم هذه المواد، وهي اللوز ومنتجات الألبان والشاي الأخضر والفلفل الحار والأسماك الدهنية، حيث يلعب النظام الغذائي للإنسان دورا مهما في تخفيض الوزن، ويساعد تناول هذه المواد على منع تراكم الدهون في الجسم للمحافظة على وزن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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