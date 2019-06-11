الخطوط الجوية تصدر توضيحاً حول شجار حدث خلال رحلتها الى باكستان

2019/06/11 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول شجار حدث خلال احدى رحلاتها الى باكستان.وقالت الشركة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “تود الشركة التوضيح بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي يوم الأحد 2019/6/9، حيث قام عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس […]

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