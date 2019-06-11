2019/06/11 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا
عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم
الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا
المصدر: الجزيرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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