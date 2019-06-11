2019/06/11 | 10:34

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عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا

عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم

الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا

المصدر: الجزيرة

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