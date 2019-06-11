English | كوردى

عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا


عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا
2019/06/11 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا

عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم

الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا

المصدر: الجزيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزير الخارجية الروسي: نعتقد أن إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين #إيران والدول العربية سيكون مفيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).

كامل التفاصيل في: موقع كلمة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا