تحرك نيابي لادراج حرائق حقول الحنطة على جدول جلسة اليوم

2019/06/11 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، عن تحرك نيابي من اجل ادراج فقرة تتضمن مناقشة حرائق الحنطة والشعير، مبينا ان تلك المساعي تتضمن استضافة وزير الزراعة ومدير الدفاع المدني واطراف اخرى.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “نوابا من مختلف الكتل السياسية استغربوا من عدم ادراج فقرة لبحث تداعيات حرائق حقول الحنطة […]

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