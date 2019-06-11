ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 9/41

2019/06/11 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 9/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.org«فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطانُ عَنها فَأَخرَجَهُما مِمّا كانا فيهِ، وَقُلنَا اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَّمَتاعٌ إِلى حينٍ.فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِماتٍ، فَتابَ عَلَيهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الر......

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