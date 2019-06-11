2019/06/11 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 9/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.org«فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطانُ عَنها فَأَخرَجَهُما مِمّا كانا فيهِ، وَقُلنَا اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَّمَتاعٌ إِلى حينٍ.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِماتٍ، فَتابَ عَلَيهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الر......
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فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِماتٍ، فَتابَ عَلَيهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 9/41) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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