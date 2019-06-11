اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء في بابل

2019/06/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة واسط، الثلاثاء، تنفيذ (30) مذكرة قبض بقضايا متنوعة في مناطق عدة من المحافظة .

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