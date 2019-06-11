عمليات بغداد: القبض على ارهابيين و3 سراق في العاصمة

2019/06/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على ارهابيين اثنين وثلاثة سراق في مناطق مختلفة من العاصمة.

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