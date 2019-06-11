هواوي تتخلى عن هدف طموح بعد قيود ترامب

2019/06/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت "هواوي"، أنها ستحتاج مزيدا من الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كانت تسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019.

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