2019/06/11 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت المتحدثة باسم #الخارجية_الأميركية #مورغان_أورتيغوس، أن #الحل الوحيد مع #إيران هو اتفاق جديد يشمل وقف كل التهديدات التي تشكلها، معتبرة أن الشروط الـ12 التي أعلنها الوزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/12/ شرطاً أميركياً لبدء الحوار مع إيران… أو الحرب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/12/ شرطاً أميركياً لبدء الحوار مع إيران… أو الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).