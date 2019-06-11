قوة امنية مشتركة تدمر ثلاث مضافات لداعش شمال شرق كركوك

2019/06/11 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الحشد الشعبي، ثلاث مضافات لتنظيم داعش الارهابي بعملية امنية مشتركة شمال شرق كركوك.ونقل بيان لاعلام الحشد عن عبدالله عطية الشغانبي امر اللواء 22 للمهمات الخاصة بالحشد، تلقته وكالة النبأ للأخبار قوله، انه "استنادآ لمعلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع اللواء 20 / الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية عملية نوعية لملاحقة فلول داعش في قرى (الربيضة وقرية البو طريميشهوالدكشات) شمال شرق كركوك".

وأضاف البيان، أن "العملية اسفرت عن تدمير ثلاث مضافات في القرى المذكورة ونجاح مسحها بشكل كامل".

واكد أن "عمليات المسح الميداني ستستمر لتعقب فلول التنظيم الاجرامي ومنع أي محاولة لتشكيل خلايا له".



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