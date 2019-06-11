اعتقال ضابط تحقيق مرتشي في كربلاء

2019/06/11 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير شؤون الداخلية في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ضابط تحقيق مرتشي يعمل في احد مراكز شرطة كربلاء.وقال العميد الحقوقي خضير عيسى الصافي، في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "بعد ورود معلومات عن قيام احد ضباط التحقيق في قيادة شرطة كربلاء - قسم شرطة البلدة، بمساومة احد المواطنين بمبلغ 1500$، مقابل الغاء اوامر قبض صادرة بحقه".

واضاف الصافي، انه "بعد توفر هذه المعلومات عن طريق مصادرنا تم تدوين افادة المشتكي وعرضها على قاضي التحقيق واخذ موافقة بكبس الضابط بالجرم المشهود".

وتابع، انه "تم تشكيل مفرزة من قبل قسم الشؤون الداخلية في المحافظة، وتم تحديد الوقت والمكان وتم القاء القبض على الضابط المتهم متلبساً بالجرم المشهود"، مبيناً انه "تم عرضه على قاضي التحقيق المختص وتوقيفه وفق المادة 307 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

مازن السلامي - كربلاء

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