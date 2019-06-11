أخ الزعيم الكوري كان يعمل لصالح المخابرات الامريكية

2019/06/11 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، الثلاثاء، أن اخ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام والذي قتل في ماليزيا عام 2017 كان يعمل مرشدا لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية .وذكرت الصحيفة في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” المعلومات حصلت عليها من شخص مطلع لم تذكر اسمه وان تفاصيلا كثيرة […]

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