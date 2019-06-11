برهم صالح وكوسرت رسول يبحثان مستجدات الاوضاع في العراق والاقليم والمنطقة

2019/06/11 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني مستجدات الاوضاع في العراق والاقليم والمنطقة.وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني ” ان كوسرت رسول استقبل مساء امس الاثنين، بمدينة اربيل ، برهم صالح ، وتم خلال اللقاء الذي حضره قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ودرباز كوسرت رسول وزير الاعمار […]

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