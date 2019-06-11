اكتشاف بقايا “وحش البحيرة الحقيقي” في أنتاركتيكا

2019/06/11 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قام صيادو الأحافير بتجميع بقايا مخلوق بحري هائل يُطلق عليه اسم وحش بحيرة “لوخ نيس” الواقعي.وكشف الباحثون عن بقايا متحجرة عمرها 70 مليون عام لنوع من elasmosaurid، في أعماق القارة القطبية الجنوبية الجليدية.ويُعتقد أن وزن المخلوق البحري بلغ 15 طنا في ذلك الوقت، وهو الآن أحد أحافير الزواحف القديمة […]

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