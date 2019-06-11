2019/06/11 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتراض كبير من قبل عدد من اعضاء الاتحاد على التعاقد مع شركة (جيفوفا) لزي منتخباتنا الوطنية والمطالبة بإيجاد بديل افضل او البقاء على (جاكو)

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