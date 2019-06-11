إستقرار الدولار في بورصة الكفاح اليوم (2019-6-11 )

2019/06/11 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، اًستقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195

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