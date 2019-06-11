الكشف عن “دور بارز” للحلبوسي في تسويق “صفقة القرن”

2019/06/11 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة عربية، الثلاثاء، عن تحركات يقودها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لترتيب مشروع تسليح العشائر في المناطق الغربية من العراق، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محافظة الأنبار تشهد منذ مدة، سلسلة تحركات تنبئ بنيّة الولايات المتحدة إعادة […]

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