الصحاف: وزير الخارجية العماني يصل بغداد يوم غد الاربعاء في زيارة رسمية

2019/06/11 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله يوم غد الأربعاء الى بغداد في زيارة رسمية.

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