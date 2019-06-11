المباشرة بأكمال مشروع طريق الحج البري في كربلاء المقدسة

2019/06/11 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت شركة اشور للمقاولات الإنشائية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان بأكمال مشروع السايد الثاني لطريق الحج البري بمحافظة كربلاء المقدسة.

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