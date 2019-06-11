“المعلومة” تنشر ارقام مواجهات الكلاسيكو في كأس العراق

2019/06/11 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..يواجه فريق الزوراء غريمه الازلي القوة الجوية على ملعب السعب الدولي، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العراق.وتنشر “المعلومة” احصائات مواجهات الفريقين على النحو التالي: مواجهات الفريقين تواجه الفريقان في بطولة الكاس 13 مرة، انتصر الزوراء في خمس مواجهات، فيما تغلب القوة الجوية في اربع مباريات، بينما انتهت اربعة لقاءات بالتعادل السلبي […]

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