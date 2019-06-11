المقاومة اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بعدد من الطائرات المسيرة

2019/06/11 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المقاومة اليمنية أنصار الله ، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة للجيش السعودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.وتأتي الهجمات عقب …

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