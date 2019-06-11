2019/06/11 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس الزبير غربي البصرة، الثلاثاء، عن ضبط 107 مركبات مخالفة تعود إلى احد الشركات الأمنية.وقال رئيس اللجنة مهدي ريكان في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من قسم استخبارات شرطة نفط الجنوب والتصاريح الأمنية والمجلس المحلي في القضاء تمكنت من ضبط 107

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 107 مركبات مخالفة تعود لشركة أمنية في البصرة وكالة خطوة برس.

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