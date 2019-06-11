2019/06/11 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القدو يستبعد حسم الوزارات المتبقية والدرجات الخاصة ورئاسات الهيئات قريباً

استبعد النائب عن تحالف البناء حنين القدو، حسم الوزارات المتبقية

والوكالات في الدرجات الخاصة ورئاسات الهيئات المستقلة في وقت قريب،

معتبراً عدم إعلان الكتلة الأكبر قبل تشكيل الحكومة أحد أسباب

"العجز" باستكمال الكابينة الوزارية.

واوضح القدو في تصريح الثلاثاء إن هناك العديد من الأمور التي كانت

سبباً في العجز باستكمال الكابينة الوزارية حتى اللحظة من بينها

الخطأ بعدم إعلان الكتلة الأكبر قبل المضي بدعم رئيس الوزراء عادل

عبد المهدي دون شروط واضحة ومحددة".



وأشار إلى أن "هناك من يطالب

باستحقاقات انتخابية، وأطرافاً أخرى تريد دعم عبد المهدي، تقابلها

صراعات على الوزارات المتبقية داخل الكتل السياسية .

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