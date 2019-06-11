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هجوم مسلح يستهدف المقر الرئيسي لحركة التغيير في السليمانية


هجوم مسلح يستهدف المقر الرئيسي لحركة التغيير في السليمانية
2019/06/11 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني في السليمانية ، الثلاثاء 11 حزيران 2019، بأن مقر حركة التغيير الرئيسي في السل...

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