هجوم مسلح يستهدف المقر الرئيسي لحركة التغيير في السليمانية

2019/06/11 | 10:50

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بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني في السليمانية ، الثلاثاء 11 حزيران 2019، بأن مقر حركة التغيير الرئيسي في السل...





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