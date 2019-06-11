ايران تبرم مذكرة تعاون مع كردستان العراق بهذا الشأن

2019/06/11 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرم المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة الايرانية، اليوم الثلاثاء، مع اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق، مذكرة لتطوير التعاون الثنائي.وجرت مراسم التوقيع بحضور مساعد شؤون الانتاج والتصدير والتقنية بأمانة المجلس الاعلى للمناطق التجارية اكبر افتخاري، ورئيس اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق مصطفى عبدالرحمن.وقال افتخاري خلال المراسم ان “المناطق التجارية الحرة في ايران تضم نحو

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