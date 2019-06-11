البصرة تكشف عن هدر نصف مليار متر من المياه العذبة خلال 10 ايام

2019/06/11 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي ، الثلاثاء، عن هدر نصف مليار متر مكعب من المياه العذبة من اهوار البصرة خلال العشرة ايّام الماضية فقط.وقال الاجودي في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” سدادات مكسورة في ناظم السويب جنوب القرنة تسببت بهدر 550 متر مكعب في الثانية”، مبيناً انه ” تمت مخاطبة […]

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