مقتل عنصر امن بهجوم مسلح على مقر حركة التغيير في السليمانية

2019/06/11 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن مسلحون هجوما بالرصاص الحي على المقر الرئيس لحركة التغيير في السليمانية.وبحسب اعلام التغيير فان الهجوم وقع في وقت متقدم من اليوم الثلاثاء، وان الهجوم تسبب بمقتل احد عناصر حماية المقر.وحمّل مسؤولون وبرلمانيون عن حركة التغيير، الاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤولية الهجوم.ولم يعلق الاتحاد بعد على هذه الاتهامات.

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