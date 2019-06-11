وزير الخارجية القطري: الرياض ابتزت الصومال لمقاطعتنا

2019/06/11 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن الحصار الذي فرض على بلاده من السعودية والإمارات والبحرين، أجج النزاعات في المنطقة، وجعل حلها أكثر صعوبة.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن، قال آل ثاني: إن حصار بلاده “تطور لمحاولة السعودية تثبيت أنظمة موالية لها، في ليبيا والصومال”.

ولفت إلى ما وصفه بـ”الابتزاز” الذي مورس على دول إفريقية من قبل السعودية والإمارات، لمقاطعة قطر، لافتا إلى أنه خلق حالة من عدم استقرار في القرن الإفريقي، وجنوب الصحراء الكبرى، وتركز على إفريقيا، بسبب حاجة الدول هناك للدعم والمساعدة وفقا لـ”الغارديان”.

وأضاف وزير الخارجية القطري إنهم حاولوا مع الجميع ونجحوا مع البعض بنسبة 100 بالمئة والبعض الآخر بشكل جزئي في حين فشلوا مع آخرين لافتا إلى أن الصومال تعرض للابتزاز، بعد رفضه قطع العلاقات مع الدوحة.

واعتبر أن السياسة السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، “لم تؤد لشيء إيجابي” في لبنان أو ليبيا أو اليمن.

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