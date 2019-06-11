مجلس النواب يستأنف جلسته الاعتيادية اليوم بعد إنقضاء عطلة عيد الفطر

2019/06/11 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بعد إنقضاء عطلة عيد الفطر.وأدرجت رئاسة البرلمان عدة فقرات مهمة في جدول اعمال الجلسة ومنها “التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم 5 لسنة 1999، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتقرير ومناقشة {القراءة الثانية} مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون ...

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