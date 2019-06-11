2019/06/11 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمى اتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة نصف نهائي كأس العراق المقررة بين الزوراء والقوة الجوية.وسيقود حكم الساحة واثق محمد اللقاء ويساعده كل من أمير داود وحيدر عبد الحسن.وتمثل مباراة الزوراء والقوة الجوية مباراة كلاسيكو الكرة العراقية لأنها تجمع أكبر قاعدتين جماهيريتين كما أن فريق الزوراء الأكثر تتويجا بالبطولات المحلية، فيما يعد فريق القوة الجوية الأكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسمية الطاقم التحكيمي لكلاسيكو كأس العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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