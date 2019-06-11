القبض على عصابة مختصة بسرقة المنازل في البياع

2019/06/11 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مكتب مكافحة اجرام البياع، اليوم الثلاثاء،عن القاء القبض على عصابة لسرقة المنازل في بغداد.



وذكر المكتب في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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