المطلبي لـ

2019/06/11 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، انه يقف بالضد من أي تحرك لتغيير رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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