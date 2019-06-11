الجيش واللجان اليمنية يعلنان استهداف رادارات متطورة لقوات التحالف

2019/06/11 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أن" العملية النوعية التي نفذها سلاح الجو المسير يوم أمس على قاعدة خميس مشيط في عسير استهدفت رادارات متطورة وغرف تحكم وسيطرة".

وقال سريع، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعه موقع "الغدير"، أن" سلاح الجو المسير التا بع للجيش واللجان الشعبية استهدف بالأمس مخازن أسلحة ورادارات متطورة وحديثه وغرف تحكم وسيطرة ب قاعدة الملك خالد الجوية، موضحا أن قاعدة الملك خالد الجوية هي من أكبر القواعد العسكرية للعدوان وهي منطلق لتنفيذ أهدافه العدوانية باتجاه الأراضي اليمنية".واطد، أننا" قادرون بفضل الله على تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد وفق الخيارات المتاحة وفي الزمن والوقت الذي نحدده"، مضيفاً ان "بنك أهدافنا يتسع يوما إثر يوم وكل أهدافنا موثقة بالصوت والصورة".ودعا جميع المدنيين بالابتعاد عن كل الأهداف العسكرية والحيوية كونها "أصبحت أهدافا مشروعة لنا"، مشيرا إلى أن "ما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبلها وعلى العدوان أن يحسب حساب ذلك".انتهى..م.ر

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