ضبط مزرعة لإنتاج “الهيروين” في واسط والمحافظ يحيل مدير مكافحة المخدرات للتحقيق

2019/06/11 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط: يس عراق افاد مصدر أمني في محافظة واسط ،اليوم الثلاثاء، بضبط مزرعة للمخدرات على ضفاف نهر دجلة قرب مخيم الكوت الكشفي.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “القوات الأمنية تمكنت، من ضبط مزرعة لنبتة هي نوع من أنواع الهيروين، مزروعة على ضفاف نهر دجلة قرب مخيم الكوت الكشفي واعتقال صاحبها’.وأضاف أن ‘النبتة حسب المعلومات […]

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