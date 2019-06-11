2019/06/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجعت أمانة بغداد سبب شح وصول مياه الشرب لبعض مناطق العاصمة ، إلى تذبذب تجهيز التيار الكهربائي.وأوضحت دائرة إعلام الماء بغداد , أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل كبير على عمل خطوط ومشاريع الماء في مناطق العاصمة , إضافة إلى تأثير التجاوزات الحاصلة على الأنابيب الرئيسة لمياه الشرب.وأشارت , إلى أن المولدات وخطوط الطوارئ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تعاني من شح في المياه لهذا السبب ..



؟ النعيم نيوز.

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