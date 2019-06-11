2019/06/11 | 11:05

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المرور العامة تعلن قطع هذه الطرق في بغداد عصر اليوم

بغداد -

كلمة

اعلنت مديرية المرور العامة

قطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي عصر اليوم

الثلاثاء.

وقال العميد عمار وليد من اعلام

المديرية في بيان حصل "موقع كلمة الإخباري" على

نسخة منه، إن "معاون قائد عمليات بغداد/ الرصافة طلب التعميم بان

القوات الأمنية ستقوم بقطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب

الشعب) اليوم ابتداء من الساعة الخامسة مساء ولحين انتهاء مباراة

القوة الجوية والزوراء".

يشار الى ان فريقي الزوراء والقوة

الجوية سيلتقيان عصر اليوم الثلاثاء، في مباراة تقام على ملعب الشعب

الدولي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الكأس.

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