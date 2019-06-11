القانونية النيابية: البرلمان تسلم اكثر من 40 مشروع قانون من الحكومة

2019/06/11 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن تسلم الحكومة اكثر من 40 مشروع قانون الى البرلمان، مشيرا الى ان ابرز تلك المشاريع هي تعديل قانون الانتخابات وهيئة النزاهة والاتصالات.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاداء البرلماني لغاية الان ضعيف جدا ولا يرتقي مع مستوى التحديات الاجتماعية والسياسية”.وأضاف العقابي ان “حكومة […]

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