2019/06/11 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفى السفير الجيبوتي في المملكة العربية السعودية، قيام إحدى السفن الإيرانية بالإرساء في ميناء جيبوتي.وقال السفير، ضياء الدين بامخرمة، إن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن رسو سفن إيرانية بميناء جيبوتي غير صحيح، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأكد بامخرمة: “لم ترسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفير جيبوتيا في السعودية ينفي رسو سفينة إيرانية في ميناء بلاده وكالة خطوة برس.

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