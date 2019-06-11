شركة الخطوط الجوية العراقية تصدرتوضيحا بخصوص الحادثة التي وقعت خلال إحدى رحلاتها

2019/06/11 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، توضيحا بخصوص الحادثة التي وقعت خلال إحدى رحلاتها المتوجهة من بغداد الى كراتشي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، 11 حزيران 2019، انها "تود التوضيح بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي يوم الأحد 2019/6/9، حيث قام عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما اضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية الى مكان آمن واخلاءها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم".

واضاف البيان انه" تم بذل جهود ميدانية كبيرة من قبل وزير النقل،عبد الله لعيبي ومدير عام الشركة كفاح حسن إلى أن تمت السيطرة على الموقف، واقلعت الرحلة إلى كراتشي في تمام الساعة الرابعة فجرا، وهبطت هناك بسلام وعادت إلى أرض الوطن، فيما تم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث".

وأكدت شركة الخطوط العراقية على حرصها الشديد على ‏تطبيق معايير السلامة بأقصى درجاتها حفاظا على أرواح المسافرين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر مسافرين باكستانيين قالوا انهم تعرضوا للضرب على متن الرحلة ذاتها بسبب طلبهم تشغيل المكيفات بالطائرة.

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