خاص | نائب: الدرجات الخاصة وراء الحرائق بالبلاد و95% من اصحاب المناصب بالوكالة هم فاسدون

2019/06/11 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه

أكد النائب عن تحالف الفتح خالد الطائي، اليوم الثلاثاء، ان جميع ما يحصل من حرائق في البلاد سببها الدرجات الخاصة، مبينا ان 95% من أصحاب المناصب بالوكالة هم فاسدون.

وقال الطائي في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة الاتجاه، إن “جميع ما يحصل في البلاد من حرائق وخلافات سببها الدرجات الخاصة”، مبينا ان “كل كتلة برلمانية تطالب اليوم بإستحقاقاتها من الدرجات الخاصة حيث اصبحت تباع بمبالغ تصل الى المليون دولار”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اذا اراد انقاذ الشعب العراقي فعليه إلغاء إدارة المناصب بالوكالة”، مبينا ان “90 الى 95% من هؤلاء الموجودين هم فاسدون وحصلوا على الدرجات بطرق غير صحيحة”.

وأكد ان “تثبيتهم بالاصالة كارثة”، داعيا عبد المهدي الى “هيكلة الدوائر وإلغاء الدرجات الخاصة، حيث بدل ان يكول له 6 آلاف مدير يصبح لديه 2000 فقط”.

وكان تحالف الفتح حذر في وقت سابق، من توقف شبه تام لعمل الحكومة بعد الثلاثين من حزيران الحالي مالم يحسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤخرا، إعماماً لكل الوزارات تطلب فيه إرسال مرشحيها إلى المناصب العليا تمهيداً لإنهاء العمل بالتعيين بالوكالة.

وتعاني الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة منذ نحو عقد ونصف من ملف العمل بـ”الوكالة” بالنسبة للمناصب العليا رغم وجود مشاكل فنية وقانونية في هذا الإجراء، حيث عمدت الحكومات السابقة، خاصة في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى العمل بهذا النظام لتلافي مرور المرشح الذي يختاره إلى مجلس النواب.

KKK

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