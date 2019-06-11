اليوم.. رئيس إقليم كردستان يكلف البارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة

2019/06/11 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يجتمع برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، لتسمية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الوزراء، مسرور البارزاني، ليكلف بعدها رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون 30 يوماً.وبعد تكليف مسرور البارزاني بتشكيل الحكومة، ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين القوى والأحزاب السياسية، لتحديد أعضاء الكابينة الجديدة.وفي شهر كانون الأول […]

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