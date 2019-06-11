وداعا للكآبة اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج

2019/06/11 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر المهندسون اليابانيون جهازا جديدا يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعد على الاسترخاء والتمتع بسوية عالية من الراحة.ويشبه الجهاز المبتكر مشغل الاسطوانات الموسيقية، ويمكنه عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آن واحد، وإنتاج روائح منعشة.وصنع هيكل الجهاز، الذي أطلق عليه المبتكرون اسم Multi Sensory Device XVG-01، من الخشب، ويضم أيضا أنانبيب تطلق روائح زكية.

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